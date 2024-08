Parigi 2024, pallanuoto: Setterosa ko, qualificazione in bilico

PARIGI 2024

Le azzurre perdono 13-11: per il passaggio del turno sarà decisivo il risultato di Francia-Grecia

© Getty Images Il Setterosa chiude con una sconfitta il girone olimpico di pallanuoto femminile a Parigi 2024. Le azzurre perdono 13-11 con la Spagna, già certa del primo posto nel raggruppamento, dopo aver inseguito per tutta la partita, raggiungendo anche il pareggio (5-5) nel corso del secondo periodo. La formazione di Silipo può ancora raggiungere i quarti, ma non ha più il destino nelle sue mani: tutto dipenderà dal risultato di Francia-Grecia.

Ora si può solo sperare: il Setterosa chiude il suo girone con la terza sconfitta in quattro partite a Parigi 2024. L'Italia perde 13-11 contro la Spagna, che era già sicura del primo posto nel raggruppamento, e si ritrova a dover guardare con tutto l'interesse del Mondo a Francia-Grecia. Partita difficile per le azzurre contro una squadra superiore seppur apparentemente senza stimoli. E, infatti, le ragazze di Silipo si ritrovano sempre a inseguire: sotto 3-0 e poi 5-2, riescono a reagire e a trovare il momentaneo pareggio (5-5). Poi, sul 6-5, un episodio cambia la gara: l'Italia pareggia ma dopo un'azione in cui le iberiche trovano il gol, convalidato solo dal Var. Si passa, così, dal potenziale 6-6 al 7-5.

Da allora, l'Italia riesce soltanto ad accorciare le distanze, senza mai pareggiare. Bettini e Bianconi ci provano, ma è tutto inutile. Finisce 13-11 e ora le ragazze di Silipo devono sperare: se la Grecia non batte la Francia nei regolamentari, il Setterosa è qualificato. C'è anche l'ipotesi "biscotto" tra transalpine ed elleniche, seppur remoto: se, infatti, la Grecia dovesse superare le padrone di casa con 8 gol di scarto o con 7, ma segnandone almeno 13, a essere eliminate sarebbero proprio le ragazze di Silipo.