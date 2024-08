Parigi 2024, Pallanuoto: il Settebello non sbaglia un colpo, dominata anche la Romania

PARIGI 2024

Gli azzurri di Campagna fanno quattro su quattro e restano in vetta da soli al gruppo A ai Giochi Olimpici: match senza storia, rumeni piegati 18-7

© Getty Images Percorso netto. L’Italia della pallanuoto maschile può continuare a guardare tutti dall’alto al basso, grazie al larghissimo 18-7 sulla Romania: gli azzurri restano saldamente al primo posto del proprio girone a Parigi (11 punti), grazie alla quarta vittoria in quattro gare. Partita perfetta per il Settebello, che non concede alcuna speranza agli avversari sin dai primi secondi di gara. La qualificazione ai quarti è già certa.

Dopo aver battuto Stati Uniti, Croazia e Montenegro, il Settebello centra anche il quarto successo di fila: Romania sconfitta 18-7, in un match senza storia nelle acque dell’Aquatics Centre. Gli azzurri dominano il primo quarto e si costruiscono un vantaggio di quattro gol: le reti di Condemi (su rigore), Di Fulvio, Giannazza, Di Somma, Bruni e Presciutti valgono il 6-2 Italia, con la Romania che cerca di limitare i danni andando a segno con Lutescu e Georgescu. Anche il secondo quarto inizia nel migliore dei modi per il Settebello: Iocchi Gratta ed Echenique aggiungono altri due gol di divario sul tabellino (8-2), prima dell’unica rete concessa alla Romania in questa frazione (gol di Colodrovschi). Il primo tempo si chiude quindi 10-3 per l’Italia: Fondelli segna e colpisce anche una traversa, seguito poi dal gol di Presciutti. Sempre Fondelli realizza il rigore che apre le marcature nel secondo tempo, con l’Italia che vola poi via sul 12-3 con la rete di Bruni. La Romania prova a reagire: Nicosia si fa trovare però pronto e sfodera una bellissima parata sul tentativo di pallonetto di Georgescu. Arrivano quindi le reti di Renzuto Iodice e Condemi, mentre i rumeni si vedono convalidare il loro quarto gol dopo controllo al monitor. I ragazzi di Campagna riescono a gestire un vantaggio ormai in doppia cifra e si presentano all’ultimo quarto avanti 15-4. Fondelli apre quindi l’ultima frazione con un’altra rete azzurra, seguito poi da Iocchi Gratta: la Romania risponde con Colodrovschi e Georgescu, i migliori due della propria nazionale. A fissare il risultato sul 18-7 ci pensa quindi ancora una volta Iocchi Gratta. L’ultima partita del girone per l’Italia sarà contro la Grecia, lunedì 5 agosto, con gli azzurri già certi del passaggio ai quarti di finale: da stabilire con quale posizione di classifica.