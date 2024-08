Nuoto, Thomas Ceccon racconta le disavventure al Villaggio Olimpico: "Ho accusato il caldo e il cibo, è stato pesante"

PARIGI 2024

Il 23enne vicentino è rientrato in Italia spiegando le condizioni che ha dovuto affrontare durante la propria permanenza nella capitale francese

Thomas Ceccon è rientrato in Italia dopo un'Olimpiade da vincitore, eppure il 23enne vicentino ricorderà questa esperienza probabilmente per il trattamento ricevuto all'interno del Villaggio Olimpico. Dopo le immagini virali che lo hanno visto dormire all'esterno della struttura a causa del caldo eccessivo, il nuotatore veneto ha espresso tutto il proprio malumore non appena è sbarcato a Milano.

"Io nei primi giorni stavo bene al Villaggio Olimpico, poi ho iniziato ad accusare il caldo, il mangiare dopo una settimana si fa pesante - ha raccontato l'azzurro -. Molti si sono spostati, mi hanno detto che i genitori di David Popovici sono andati un anno prima a provare gli hotel intorno alla piscina. Se vuoi fare cose importanti devi gestirti".

Una situazione che potrebbe essersi fatta sentire soprattutto nei 200 metri dorso dove Ceccon ha dovuto alzare bandiera bianca in semifinale, tuttavia il veneto ha potuto consolarsi vincendo l'oro nei 100 ricevendo anche i complimenti di Michael Phelps: "Quest'oro spero tolga il dover dimostrare qualcosa a qualcuno, sono sempre stato 'il fenomeno che deve fare, che deve brillare'. Ora ho fatto tutto quello che devo e basta, sono un campione confermato, non mi piace dirlo ma ho vinto tutto quello c'era da vincere nella mia gara. Sono genio e sregolatezza, lo sono e lo saro' sempre almeno quello lasciatemelo - ha concluso il fuoriclasse tricolore -. Con Michael Phelps abbiamo scambiato due parole, ci siamo scambiati un po' di idee, un po' di pensieri. Per me è stato emozionate perché è l'idolo di una vita. Per Los Angeles diceva che forse tornava perche' poteva vincere i 200 misti: gli ho detto che se torna a farli, torno anche io".