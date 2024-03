Rikako Ikee realizza il sogno olimpico: sarà a Parigi dopo aver sconfitto la leucemia

© ansa

La storia di Rikako Ikee aveva colpito il mondo qualche anno fa quando nel 2018 aveva conquistato nel sei medaglie d'oro ai Giochi Asiatici andati in scena a Giakarta (Indonesia). La giapponese aveva allora soltanto diciotto anni e appariva uno dei talenti più brillanti del nuoto mondiale, tuttavia non sapeva che pochi mesi dopo si sarebbe ritrovata a combattere contro un avversario ben più complicato di quelli incontrati in acqua come la leucemia. L'atleta nipponica ha affrontato il male con tutte le sue forze e ora è pronta a esaudire il proprio sogno: partecipare alle Olimpiadi.