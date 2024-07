Nino Salukvadze firma un nuovo record: a Parigi prenderà parte alla decima Olimpiade consecutiva

© Getty Images

Nino Salukvadze non sembra patire il passaggio del tempo. La tiratrice georgiana ha strappato il pass per Parigi 2024 presentandosi così alla decima Olimpiade della propria carriera. La 55enne nativa di Tbilisi ha raggiunto il cavaliere canadese Ian Millar firmando di fatto un nuovo record per lei che ha esordito nella rassegna a cinque cerchi a Seul 1988 quando ancora rappresentava l'Unione Sovietica.