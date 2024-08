Nadia Battocletti il giorno dopo l'impresa: "Mi sembra di vivere un sogno"

PARIGI 2024

L'atleta dopo aver conquistato la medaglia d'argento nei 10mila metri femminili condivide la gioia sui social con i suoi followes: "Non ci credo ancora"

Nadia Battocletti ancora non ci crede, è incredula di aver conquistato la medaglia d'argento nei 10mila metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024 e di aver fatto battere il cuore all'Italia intera. Un risultato inaspettato, arrivato dopo che si è vista prima assegnare e poi togliere la medaglia di bronzo nei 5000 metri, ed ecco la rivincita, con gli interessi. "OLYMPIC GAMES SILVER MEDALIST. Non ci credo ancora, mi sembra di vivere un sogno… GRAZIE a tutti voi", ha scritto sul suo profilo Instagram, pubblicando la un post con la foto che la ritrae mentre taglia il traguardo, quello più importante. Nadia è la prima atleta nata in Europa a salire sul podio dei 10mila metri alle Olimpiadi dopo ben 24 anni. L'ultima era stata nel 2000 a Sydney la portoghese Fernanda Ribeiro. L'ennesima gioia, l'ennesimo record che corona una serata indimenticabile.