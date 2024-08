Il 21enne botswano Tebogo domina i 200 metri sul favorito statunitense Lyles

PARIGI 2024

Il campione olimpico dei 100 metri Lyles beffato ancora in una finale olimpica della sua specialità preferita

© Getty Images Letsile Tebogo, ventunenne velocista botswano, conquista una fantastica vittoria nella finale dei 200 metri uomini nei giochi olimpici di Parigi, con il tempo di 19"46 che gli vale anche il nuovo primato africano, lasciando alle spalle il super favorito statunitense Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri, che non riesce nemmeno a conquistare l'argento che va al connazionale Kenneth Bednarek con 19"62, finendo terzo in 19"70 davanti all'altro USA

Erriyon Knighton quarto con 19"99.

Per Lyles, ventisettenne velocista statunitense nativo di Gainesville in Florida, si è trattata della replica di quanto accaduto alle Olimpiadi di Tokyo tre anni fa quando, come oggi, si presentava da grande favorito, e invece fu superato nel finale dal canadese Andre de Grasse oro, e anche allora dal connazionale Bednarek argento, ma sembra che il campione olimpico dei 100 metri sia stato colpito dopo la sua vittoriosa finale di domenica da un attacco di Covid, che lo ha molto debilitato nei giorni seguenti.

Continua dunque una sorta di maledizione per gli Stati Uniti che non riescono a vincere un oro nei 200 metri dall’edizione delle Olimpiadi di Atene 2004.