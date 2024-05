Ginnastica artistica, infortunio in allenamento per Salvatore Maresca: addio alle Olimpiadi

PARIGI 2024

Il campano delle Fiamme Oro ha subito la rottura del tendine rotuleo pretibiale subendo un intervento chirurgico

© Getty Images Brutta tegola per la ginnastica artistica italiana che non potrà aver a disposizione Salvatore Maresca in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Il portacolori dell'Asd Ginnastica Salerno e delle Fiamme Oro ha subito un grave infortunio in allenamento riportando la rottura del tendine rotuleo pretibiale e dovendo così essere sottoposto a un intervento chirurgico con successivo periodo di riabilitazione.

"Siamo profondamente addolorati per l'infortunio di Salvatore - ha spiegato il presidente dell'A.S.D. Ginnastica Salerno Juliana Sulce -. Thor è un talento straordinario e un punto di riferimento per la nostra società e per la Nazionale italiana. È un atleta di immenso talento e dedizione e siamo certi che tornerà più forte di prima dopo questo periodo di stop forzato. Gli auguriamo una pronta guarigione e un rapido ritorno alle competizioni, anche se purtroppo non in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024".

Maresca, bronzo europeo, mondiale e campione italiano assoluto in carica agli anelli, era in lizza per la partecipazione alle Olimpiadi e dopo l'esperienza da individualista nella rassegna continentale di Rimini, si stava preparando per gli Assoluti di Cuneo, in programma dal 5 al 7 luglio. Nonostante il duro colpo, il campano non sembra aver accusato il colpo come raccontato sui propri social: "Purtroppo il mio sogno olimpico finisce qui, ma non è un addio, bensì un arrivederci".