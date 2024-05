Europei di tiro a volo, Gabriele Rossetti centra il pass olimpico nello skeet

PARIGI 2024

L'oro di Rio de Janeiro 2016 non è riuscito ad accedere alla finale continentale, risultando però il migliore nella corsa ai Giochi

© Getty Images Niente finale, ma Olimpiadi garantite per Gabriele Rossetti che ha completato il contingente italiano del tiro a volo. Il 29enne fiorentino non è riuscito a giocarsi il titolo dello skeet agli Europei in corso a Lonato del Garda, tuttavia è risultato il migliore degli atleti ancora eleggibili per un posto verso Parigi. Tutti gli avversari che si sono qualificati alla sfida decisiva avevano già strappato l'accesso alla competizione a cinque cerchi, motivo per cui Rossetti potrà provare a ripetere l'oro conquistato a Rio de Janeiro.

Vedi anche parigi 2024 Tiro a volo, Giovanni Pellielo insegue la sua ottava Olimpiade: "Voglio continuare finché brucia la fiamma che ho dentro" Niente da fare per Tammaro Cassandro che è giunto sì davanti a Rossetti, ma si è ritrovato alle spalle nella corsa a cinque cerchi dicendo addio alla trasferta francese. Chi ci sarà è invece Luigi Lodde che aveva già conquistato il pass e che ha chiuso il turno eliminatorio in nona posizione a un solo piattello dalla finale che vedrà favorito l'inglese Karl Frederick Killander che si giocherà lo spareggio con il tedesco Sven Korte per il primo posto a quota 124/125, mentre per il terzo si scontreranno l’ucraino Andriy Kobzaruk e l’atleta individuale neutrale Anatolii Semenenko, giunti con 123/125.