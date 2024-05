Europei di tiro a segno, Mazzetti vince l'argento nella pistola automatica e porta l'Italia alle Olimpiadi

PARIGI 2024

Il 40enne di Busto Arsizio si è dovuto arrendere in finale all'ucraino Maksym Horodynets concedendo agli azzurri la partecipazione ai Giochi

© Getty Images Il tiro a segno italiano rafforza la propria posizione e si presenterà a Parigi con un membro anche nella pistola automatica. A strappare il pass non nominale è stato Riccardo Mazzetti che ha conquistato la carta agli Europei in corso a Osijek, in Croazia, grazie all'argento nella finale persa contro l'ucraino Maksym Horodynets. Il 40enne di Busto Arsizio ha dovuto passare allo shoot-off con il tedesco Christian Reitz piegandolo con una serie di 3-3, 3-3, 4-3.

Nella sfida decisiva il varesino non è riuscito a ripetersi chiudendo la competizione sul 31-28 a favore del tiratore ucraino che, come Mazzetti, consentirà alla propria nazione di prendere parte ai Giochi. Fuori in qualificazione invece Massimo Spinella che non è andato oltre il quattordicesimo posto finale davanti ad Andrea Morassut, sedicesimo, ma che si è così garantito un posto nel ranking olimpico che gli permetterebbe a ora di volare in Francia. Complice la riallocazione del pass nominale appartenente alla nazione ospitante, il giovane calabrese si tratterebbe del secondo atleta eleggibile, una posizione che dovrà difendere al termine della tappa di Coppa del Mondo in Germania.

I risultati raggiunti in Croazia hanno inoltre permesso all'Italia di conquistare la medaglia di bronzo nella prova a squadre con 1736, distante dai teutonici che hanno eguagliato il record europeo con 1751 davanti all'Ucraina con 1740.