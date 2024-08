Duplantis mostruoso con l'ennesimo record del mondo di 6,25

Salto con l'asta, Duplantis nella leggenda: oro e recod olimpico. Le FOTO





















































Leggenda. Lo svedese Armand Duplantis ha vinto la finale del salto con l'asta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Duplantis, dopo aver già vinto con certezza l'oro con la misura di 6.10, ha saltato 6.25 metri e ha firmato il nuovo record del mondo. Sul podio con lui l'americano Sam Kendricks e il greco Emmanouíl Karalís.

© Getty Images

Armand Mondo Duplantis, lo straordinario specialista svedese del salto con l'asta, vince il suo secondo titolo olimpico a Parigi con l'ennesimo straordinario primato del mondo di 6.25 superato al terzo tentativo, dopo non aver mai fallito alle quote precedenti di 5.70, 5.95, 6.00 e 6,10, chiudendo la serata nello Stade de France davanti a un pubblico numerosissimo e festante per celebrare la sua ennesima fantascientifica impresa.