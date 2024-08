Djokovic, semifinale a rischio: "Con Musetti gioco anche se i medici non vogliono"

PARIGI 2024

La volontà di Nole di vincere l'unico titolo assente dalla sua bacheca lo spinge a stringere i denti nonostante il dolore al ginocchio

© Getty Images Durante l'incontro con Stefanos Tsitsipas, che lo ha portato alla semifinale contro il nostro Musetti, Nole Djokovic ha iniziato a sentire un forte dolore al ginocchio: "E' stato un dolore molto forte. Sono preoccupato. Anche al Roland Garros ho vinto ma poi mi sono dovuto ritirare. Dovrò sentire i medici, ma penso farò un tentativo anche se mi dovessero dire di no". Djoko è preoccupato soprattutto perché è venuto a Parigi per prendersi l'unico titolo che gli manca, l'oro olimpico, e per regalare la medaglia più importante alla sua Serbia.

"Non posso darvi le informazioni esatte perché non le ho - ha aggiunto Djokovic - Ho bisogno di farmi esaminare e poi vedremo. Domani devo giocare alle 19, questo mi dà un po' di tempo. Spero di farcela. Ho sentito un forte dolore all'inizio del secondo set, che mi ha infastidito per due o tre game - ha aggiunto il numero 2 del mondo - Si è calmato, anche grazie agli antinfiammatori. Ma questo effetto svanirà presto, poi avrò un'idea più precisa. Queste possibilità di vincere una medaglia per la mia nazione sono molto rare, dunque farò tutto il possibile nelle prossime 24 ore per provare a lottare per una medaglia per la Serbia".