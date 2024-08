Diaz bronzo nel triplo 12 anni dopo il suo tecnico Donato

PARIGI 2024

Il saltatore italo cubano festeggia la maglia azzurra che veste per la prima volta e regala all'Italia un prestigioso podio

© Getty Images Andy Diaz, il saltatore italo cubano al debutto con la maglia azzurra della sua nuova cittadinanza proprio in occasione delle Olimpiadi di Parigi, ha chiuso al terzo posto nella finale del triplo maschile di Parigi con una miglior misura di 17,64 nella gara vinta dallo spagnolo cubano Jordan Diaz, già campione europeo a Roma, con 17,86.

Diaz, che vive e si allena a Roma sotto la guida dell'ex grande triplista Fabrizio Donato, spazza subito via i dubbi lasciati al primo turno dove si era qualificato per la finale con l'ultima misura possibile di 16.79, mostrando subito i muscoli con un eccellente primo salto a 17,63 seguito da 17.33, ma poi rinuncia al terzo e quarto evidentemente per risparmiarsi a causa dei postumi dei problemi all'adduttore avuti nei mesi scorsi, quindi fa un nullo al quinto tentativo e ancora l'eccellente 17,64 definitivo all'ultima prova, che non cambia nulla ma conferma il suo grande talento.

Ricordiamo che proprio Donato fu l'ultimo italiano a salire sul podio a cinque cerchi del salto triplo maschile con il terzo posto alle Olimpiadi di Londra 2012.

LE DICHIARAZIONI DI ANDY DIAZ

"Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui a cominciare da Fabrizio Donato. Dopo la qualificazione sofferta mi è presa un po' di ansia ma poi con il primo salto mi sono subito sbloccato. Avrei voluto anche qualcosa di più ma il bronzo va benissimo, anche perchè come il mio tecnico 12 anni fa a Londra, ma per il futuro sono certo di poter fare meglio e lo prometto a tutti gli italiani".