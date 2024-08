Dalla velocità di Marcell Jacobs alla finale del doppio di Errani e Paolini: il calendario olimpico di domenica 4 agosto

PARIGI 2024

Il campione olimpico proverà a raggiungere la finale della gara più attesa dei Giochi per puntare a confermare il titolo, mentre la coppia azzurra cercherà di conquistare uno storico oro contro il tandem delle atlete neutrali composto da Mirra Andreeva e Diana Shnaider

© Getty Images Le Olimpiadi sono al giro di boa e per celebrare questo momento va in scena la gara più attesa dell'intero programma a cinque cerchi: i 100 metri. Il più atteso è ovviamente Marcell Jacobs che proverà a ripetere l'impresa di Tokyo 2020 insieme a Chituru Ali. L'atletica leggera italiana vivrà anche il debutto di Mattia Furlani nel salto in lungo che proverà a centrare la qualificazione così come Sara Fantini nel lancio del martello.

Appuntamento con la storia invece per Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno conquistato la finale nel doppio femminile di tennis dove affronteranno per l'oro le atlete neutrali Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Voglia di riscatto d'altra parte nella scherma dove i ragazzi del fioretto maschile proveranno a conquistare quel titolo che è sfuggito soltanto per una stoccata a Filippo Macchi nell'individuale, mentre ulteriori chance di medaglia potrebbero arrivare dal nuoto dove Gregorio Paltrinieri proverà a mettere la zampata nei 1500 metri stile libero così come dal ciclismo con Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini che proveranno a mettersi in luce nella prova in linea su strada.

CALENDARIO DOMENICA 4 AGOSTO (gare con italiani in neretto)

08:30 (a partire da) BADMINTON

Singolare femminile, semifinali

Singolare maschile, semifinali

09:00 VOLLEY femminile - fase a gironi: Gruppo C Italia-Turchia

09:00 GOLF - maschile individuale quarto giro: Matteo Manassero, Guido Migliozzi

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A SEGNO - maschile pistola automatica 25 m qualificazioni: Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella

09:30 TIRO A VOLO - femminile skeet qualificazioni: Diana Bacosi, Martina Bartolomei

09:56 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale ottavi: Mauro Nespoli

10:00 (a partire da) ATLETICA

200m – donne, 1° turno

1500m – donne, 1° turno

400 m ostacoli – donne, 1° round

110 m ostacoli – uomini, 1° round

Lancio del martello – qualificazioni femminili

Salto in lungo – qualificazioni maschili

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, quarti di finale (2 partite)

10:55 ATLETICA - femminile 200 metri batterie: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni

11:00 ATLETICA - maschile salto in lungo qualificazioni: Mattia Furlani

11:00 EQUITAZIONE – Dressage individuale, Grand Prix Freestyle*

11:00 (a partire da) PUGILATO

54kg – donne, semifinale

57 kg – donne, quarti di finale

75kg – donne, quarti di finale

51kg – semifinale maschile

63,5 kg – semifinale maschile

80kg – uomini, semifinale

92kg – uomini, semifinale

11:45 ATLETICA - femminile lancio del martello qualificazioni: Sara Fantini

11:50 ATLETICA - maschile 110 m ostacoli batterie: Lorenzo Simonelli

11:50 SCHERMA - maschile fioretto a squadre quarti di finale: Italia

12:00 TENNIS (a partire da) – Finale per l’oro Singolare maschile, Finale per il bronzo Doppio femminile

12:05 VELA - Nacra 17 Foiling: Ruggero Tita/Caterina Banti

12:05 VELA - maschile ILCA 7: Lorenzo Brando Chiavarini

12:13 VELA - maschile Kite, Serie d'apertura: Riccardo Pianosi

12:33 VELA - femminile Kite, Serie d'apertura: Maggie Pescetto

12:35 ATLETICA - femminile 400 m ostacoli batterie: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

13:00 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale quarti di finale: eventuale Mauro Nespoli

13:30 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo Singolare maschile

13:40 SCHERMA - maschile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto: eventuale Italia

13:52 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale semifinali: eventuale Mauro Nespoli

14:00 PALLANUOTO – Donne, fase a gironi (4 partite)

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:00 CICLISMO - femminile strada individuale in linea: Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico

14:33 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale finale bronzo: eventuale Mauro Nespoli

14:46 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale finale oro: eventuale Mauro Nespoli

14:35 VELA - femminile ILCA 6, Serie d'apertura: Chiara Benini Floriani

14:50 SCHERMA - maschile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto: eventuale Italia

15:00 (a partire da) BADMINTON

Doppio maschile, finale per il bronzo

Doppio maschile, finale per l’oro

15:00 GINNASTICA ARTISTICA - maschile finale anelli

15:30 TENNIS (a partire da) - femminile Doppio finale per l'oro: Sara Errani/Jasmine Paolini-Mirra Andreeva/Diana Shnaider (NOC)

15:30 TIRO A VOLO - femminile skeet finale: eventuali Diana Bacosi, Martina Bartolomei

15:30 CANOA SLALOM - maschile kayak cross batterie: Giovanni De Gennaro

15:30 (a partire da) PUGILATO

54kg – donne, semifinale

57 kg – donne, quarti di finale

75kg – donne, quarti di finale

51kg – semifinale maschile

63,5 kg – semifinale maschile

80kg – uomini, semifinale

92kg – uomini, semifinale

15:35 PALLANUOTO - femminile fase a gironi: Gruppo B Italia-Spagna

15:40 GINNASTICA ARTISTICA - femminile finale parallele asimmetriche: Alice D'Amato

16:00 SCHERMA - maschile fioretto a squadre finale 7°/8° posto: eventuale Italia

16:00 SCHERMA - maschile fioretto a squadre finale 5°/6° posto: eventuale Italia

16:25 GINNASTICA ARTISTICA - maschile finale volteggio

16:40 CANOA SLALOM - femminile kayak cross batterie: Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

17:05 VELA - 470 misto, serie d'apertura: Elena Berto, Bruno Festa

17:30 BASKET 3X3 – Uomini, fase a gironi (4 partite)

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, quarti di finale (2 partite)

18:30 NUOTO - femminile 50 m stile libero finale

18:36 NUOTO - maschile 1500 m stile libero finale: eventuale Gregorio Paltrinieri

19:00 (a partire da) ATLETICA

400m – uomini, 1° turno

800m – donne, semifinali

100m – uomini, semifinali

1500m – uomini, semifinali

Salto in alto – finale femminile

100m – uomini, finale

Lancio del martello – Finale maschile

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:05 ATLETICA - maschile 400 m batterie: Luca Sito, Davide Re

19:10 SCHERMA - maschile fioretto a squadre finale bronzo: eventuale Italia

19:12 NUOTO - maschile 4×100 m misti finale

19:35 NUOTO - femminile 4×100 m misti finale

20:00 ATLETICA - maschile 100 m semifinali: Marcell Jacobs, Chituru Ali

20:30 SCHERMA - maschile fioretto a squadre finale oro: eventuale Italia

20:40 ATLETICA - femminile 800 m semifinali

21:15 ATLETICA - maschile 1500 m semifinali: Pietro Arese, Ossama Meslek

21:30 BASKET 3X3 – Uomini, play in (2 partite)

21:55 ATLETICA - maschile 100 m finale: eventuali Marcell Jacobs, Chituru Ali

22:00 BEACH VOLLEY - femminile ottavi di finale: Kelly Claes/Sara Hughes (Stati Uniti)-Marta Menegatti/Valentina Gottardi