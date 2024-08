Dall'esordio di Jacobs alla finale per il bronzo di Musetti: il calendario olimpico di sabato 3 agosto

PARIGI 2024

Il campione olimpico uscente proverà a conquistare il pass per le semifinali nella prova regina dell'atletica leggera, mentre il talento toscano sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime per conquistare il terzo posto nel singolare di tennis

© Getty Images Ottava giornata di gare alle Olimpiadi per l'Italia che mette in campo le stelle dell'atletica leggera a partire da Marcell Jacobs che, dopo l'oro di Tokyo 2020, vorrà ripetersi nei 100 metri. Per farlo il 29enne di Desenzano del Garda dovrà superare il primo turno di batterie insieme a Chituru Ali con l'obiettivo di affrontare la finale il giorno successivo. Il movimento tricolore vedrà di scena anche Leonardo Fabbri che potrebbe regalare la prima medaglia alla spedizione nel getto del peso. Il 27enne fiorentino è reduce da una stagione carica di successi, tuttavia per l'oro dovrà vedersela con il campione uscente Ryan Crouser, già sconfitto nell'ultimo appuntamento di Diamond League a Londra.

L'altro grande appuntamento sarà la finale del bronzo nel torneo singolare di tennis dove Lorenzo Musetti proverà a riscattare la sconfitta patita con Novak Djokovic affrontando nella finale per il terzo posto il canadese Felix Auger-Aliassime, superato nettamente dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Ulteriori speranze di medaglia sono riposte nella staffetta 4x400 metri mista di atletica leggera così come nel nuoto dove c'è grande attesa per Simona Quadarella che sarà chiamata a riscattarsi negli 800 metri stile libero dopo la delusione dei 1500. A chiudere le speranze tricolori vi saranno la prova mixed team del judo così come la prova in linea maschile di ciclismo su strada dove, in entrambe i casi, sarà necessario un'impresa per centrare il podio.

CALENDARIO SABATO 3 AGOSTO (gare con italiani in neretto)

08:00 JUDO - mixed team eliminatorie: Italia

08:30 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (6 partite), lucky losers maschili e femminili (4 partite)

09:00 GOLF - maschile individuale terzo giro: eventuali Matteo Manassero, Guido Migliozzi

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A VOLO - maschile skeet qualificazioni: Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro

09:00 TIRO A VOLO - femminile skeet qualificazioni: Diana Bacosi, Martina Bartolomei

09:30 TIRO A SEGNO - femminile pistola 25 m finale

09:30 TIRO CON L’ARCO - femminile individuale ottavi di finale

09:30 (a partire da) CANOTTAGGIO

Singolo – donne, finale C

Singolo – uomini, finale C

Singolo – donne, finale B

Singolo – uomini, finale B

Singolo – donne, finale A

Singolo – uomini, finale A

Otto – donne, finale A

Otto – uomini, finale A

09:40 JUDO - mixed team quarti: eventuale Italia

10:00 EQUITAZIONE - dressage a squadre finale

10:00 (a partire da) ATLETICA

100m – uomini, turno preliminare

100m – uomini, 1° turno

800m – donne, R

Decathlon – 110 m ostacoli, uomini

Decathlon – lancio del disco, uomini

Decathlon – salto con l’asta, uomini

10:10 ATLETICA - maschile salto con l’asta qualificazioni: Claudio Stecchi

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:30 PALLANUOTO – Uomini, fase a gironi (6 partite)

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:40 JUDO - mixed team ripescaggi: eventuale Italia

10:50 CANOTTAGGIO - femminile Otto finale: Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi, Emanuele Capponi

11:00 NUOTO - femminile 50 m stile libero batterie: Sara Curtis

11:00 NUOTO - maschile 1500 m stile libero batterie: Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

11:00 NUOTO - maschile 4×100 m misti batterie: Italia

11:00 NUOTO - femminile 4×100 m misti batterie: Italia

11:00 CICLISMO - maschile strada individuale in linea: Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani

11:10 ATLETICA - femminile 800 m ripescaggi: Anna Bellò, Eloisa Coiro

11:15 JUDO - mixed team semifinali: eventuale Italia

11:45 ATLETICA - maschile 100 m batterie: Marcell Jacobs, Chituru Ali

12:00 TENNIS (a partire da) – Finale per l’oro Singolare femminile, Doppio maschile, Finale per il bronzo Singolare maschile

12:15 VELA - maschile ILCA 7, serie d'apertura: Lorenzo Brando Chiavarini

13:00 TIRO CON L’ARCO (a partire da) femminile gara individuale, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

13:00 SCHERMA - femminile sciabola a squadre quarti: Italia

13:30 TENNISTAVOLO (a partire da) - femminile Singolare finale per l’oro e finale per il bronzo

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:25 VELA - femminile ILCA 6, serie d'apertura: Chiara Benini Floriani

14:30 SCHERMA - femminile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto: eventuale Italia

15:00 (a partire da) BADMINTON

Doppio femminile, finale per il bronzo

Doppio femminile, finale per l’oro

15:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

15:20 SCHERMA - femminile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto: eventuale Italia

15:30 TIRO A VOLO - maschile skeet finale: eventuale Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro

15:30 CANOA SLALOM - femminile kayak cross Round 1: Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

15:30 (a partire da) PUGILATO

50kg – quarti di finale donne

60kg – donne, semifinale

66kg – donne, quarti di finale

57kg – uomini, quarti di finale

71 kg – quarti di finale maschili

15:30 GINNASTICA ARTISTICA - maschile finale corpo libero

15:45 VELA - Nacra 17 Foiling, serie d'apertura: Ruggero Tita/Caterina Banti

16:00 JUDO - mixed team finale bronzo: eventuale Italia

16:10 SCHERMA - femminile sciabola a squadre finale 7°/8° posto: eventuale Italia

16:10 SCHERMA - femminile sciabola a squadre finale 5°/6° posto: eventuale Italia

16:19 GINNASTICA ARTISTICA - femminile finale volteggio

16:40 JUDO - mixed team finale bronzo: eventuale Italia

16:40 CANOA SLALOM - maschile kayak cross Round 1: Giovanni De Gennaro

17:00 VOLLEY - maschile, fase a gironi, Gruppo B: Italia-Polonia

17:00 TENNIS (non prima delle) - maschile Doppio finale per il bronzo: Lorenzo Musetti-Felix Auger-Aliassime (Canada)

17:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:05 VELA - 470 misto, serie d'apertura: Elena Berto, Bruno Festa

17:15 GINNASTICA ARTISTICA - maschile finale cavallo con maniglie

17:20 JUDO - mixed team finale oro: eventuale Italia

17:30 BASKET 3X3 – Donne, fase a gironi (4 partite)

18:00 BEACH VOLLEY - maschile/femminile lucky loser match: eventuale Italia

18:05 CANOA SLALOM - femminile kayak cross ripescaggi: eventuali Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

18:45 CANOA SLALOM - maschile kayak cross ripescaggi: eventuale Giovanni De Gennaro

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 ATLETICA

5000m – donne, 1° turno1500m – uomini, R

Salto con l’asta – Qualificazioni maschili

100m – donne, semifinali

Decathlon – lancio del giavellotto, uomini

100m – donne, finale

Salto triplo – finale femminile

Decathlon – 1500m, uomini

Lancio del peso – Finale maschile

Staffetta 4 x 400m – mista, finale

19:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

19:00 SCHERMA - femminile sciabola a squadre finale bronzo: eventuale Italia

19:15 ATLETICA - maschile 1500 m ripescaggi: Federico Riva, Ossama Meslek

19:35 ATLETICA - maschile lancio del peso finale: Leonardo Fabbri, Zane Weir

19:50 ATLETICA - femminile 100 m semifinali: Zaynab Dosso

20:00 (a partire da) PUGILATO

50kg – quarti di finale donne

60kg – donne, semifinale

66kg – donne, quarti di finale

57kg – uomini, quarti di finale

71 kg – quarti di finale maschili

20:00 SCHERMA - femminile sciabola a squadre finale oro: eventuale Italia

20:20 ATLETICA - femminile salto triplo finale: Dariya Derkach

20:30 NUOTO

20:30 NUOTO - maschile 100 m farfalla finale

20:39 NUOTO - femminile 50 m stile libero semifinali: eventuale Sara Curtis

20:59 NUOTO - femminile 200 m misti finale

20:55 ATLETICA - 4×400 mista finale: Italia

21:00 BEACH VOLLEY - maschile/femminile lucky loser match: eventuale Italia

21:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

21:05 PALLANUOTO - maschile, fase a gironi: Gruppo A Italia-Romania

21:09 NUOTO - femminile 800 m stile libero finale: Simona Quadarella

21:20 ATLETICA - femminile 100 m finale: eventuale Zaynab Dosso

21:33 NUOTO - staffetta 4×100 misti mista finale

21:30 BASKET 3X3 – Donne, play in (2 partite)