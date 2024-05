Aurora Russo trascina la lotta libera italiana alle Olimpiadi, fuori Frank Chamizo

PARIGI 2024

La 20enne tricolore ha superato l'ucraina Alina Hrushyna Akobia ai ripescaggi complice una squalifca dell'avversaria

© instagram Aurora Russo salva la lotta libera italiana dal rischio di non veder nessun azzurro alle Olimpiadi. La campionessa del mondo Under 20 nei -59 chilogrammi ha conquistato il pass non nominale per Parigi 2024 al torneo di qualificazione su base mondiale in corso a Istanbul, in Turchia. Nello spareggio con Alina Hrushyna Akobia l'azzurra ha approfittato della squalifica dell'ucraina che si era imposta inizialmente per 4-3.

Dopo la richiesta di challenge arrivata dall'angolo italiano, gli arbitri hanno ravvisato la terza scorrettezza del match subendo così la squalifica che ha portato Russo ai Giochi. La stessa impresa non è arrivata nei - 50 chilogrammi dove Emanuela Liuzzi si è dovuta arrendere all’azera Mariya Stadnik, testa di serie numero 1, che si è imposta per superiorità tecnica sul 10-0 dopo 1’47”.

Vedi anche Altri sport Caso Chamizo: la Federazione ferma gli arbitri azeri, ma non cambia il risultato della sfida Chi proverà a centrare lo stesso risultato saranno Aron Caneva e Benjamin Konrad Honis che si giocheranno il tutto per tutto nei -97 e -86 chilogrammi maschili complice i successi del polacco Zbigniew Baranowski e del bulgaro Magomed Eldarovitch Ramazanov.Addio definitivo invece per Frank Chamizo Marquez e Abraham de Jesus Conyedo Ruano con il primo che deve recriminare parecchio per la sconfitta patita nel torneo preolimpico europeo e di non potrà provare ad ampliare il proprio palmarès.