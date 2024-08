Atletica, Jacobs: "Volevo la medaglia, ma la mia carriera non finisce qui"

Marcell Jacobs ha abdicato dal trono olimpico dei 100 metri e a caldo ha raccontato le sue emozioni dopo il quinto posto nella finale di Parigi 2024. "Non posso essere troppo contento di questa gara - ha detto l'ex campione a Tokyo 2020 a Rai Sport - Ho avuto un ottimo tempo di reazione, poi dovevo continuare a spingere e non sono riuscito. Ho dato il 100%, gli altri sono andati forte. Non posso recriminare nulla. Volevo prendere la medaglia, dispiace. Ho lavorato tanto e pensavo di farcela, ma fa parte del gioco. Non mi sono mai arreso davanti a niente. Il quinto posto mi soddisfa per quanto accaduto nell'ultimo anno e mezzo, ma non è abbastanza. Il trasferimento? Quando sei a casa tua stai sempre bene, cambiare tutto per ritrovare me stesso non è stato facile. È stata un'annata complicata, ma credo in questo progetto. La carriera di Jacobs non finisce qui, ci sono altri 4 anni da trascorrere insieme".