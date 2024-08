Accusato di molestie da tre donne: cacciato dalle Olimpiadi il coach di Jacobs

PARIGI 2024

Il Canada ritira l'accredito a Rana Reider. Lo riporta il Times

Il coach di Marcell Jacobs e del campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, Rana Reider è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo essere stato accusato di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne. Lo riporta il Times, secondo il quale, l'accesso di Reider ai Giochi è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo che tre donne hanno intentato causa contro di lui in Florida. Si sostiene che, dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l'associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d'America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, abbia allertato la sua controparte canadese durante l'ultimo weekend.

Secondo quanto riportato dal Times, i dirigenti olimpici canadesi - che inizialmente avevano fornito a Reider le credenziali per Parigi - hanno informato l'allenatore che il suo pass è stato ritirato. Nessun coinvolgimento della Federazione italiana atletica leggera, in quanto Reider era stato accreditato dal Canada.

Reider, 54 anni, è una vera e propria istituzione per l'atletica e per la corsa. Al suo attivo ha avuto collaborazioni presso il suo Tumbleweed Track Club molto fortunate come quella con Andre de Grasse che ha trascinato al titolo olimpico dei 200 metri, e con i britannici Adam Gemili e Daryll Neita, tutti plurimedagliati.

Non è la prima volta che Reider finisce nei guai per le sue condotte sessuali. La stampa inglese anni fa portò alla luce sul coach americano un’indagine Safesport nel 2021 con l’accusa di cattiva condotta sessuale per una presunta relazione con un'atleta britannica adolescente. Quest'ultima era 26 anni più giovane di lui; quando lei aveva 18 anni e lui era membro della UKA, ovvero la Federazione di atletica leggera del Regno Unito che già nel 2014 aveva approfondito internamente la cosa risolvendo il suo contratto da allenatore.

Vedi anche parigi 2024 Parigi 2024, allarme rientrato per Jacobs: controlli ok, testa alla 4x100