Pechino 2022, Xi Jinping: "Pronti per Olimpiadi sicure ed emozionanti"

La Cina è pronta e "dedicherà al mondo con tutto il suo cuore Giochi olimpici semplici, sicuri ed emozionanti e praticherà il motto olimpico 'più veloce, più alto, più forte, più unito'": è il messaggio video del presidente cinese Xi Jinping che ha aperto la 139.a sessione del Comitato olimpico internazionale, alla vigilia della cerimonia inaugurale di Pechino 2022. Xi ha ringraziato il Cio per "il contributo positivo a lungo termine" dato allo sviluppo dell'industria sportiva cinese e per il suo "forte sostegno e guida" alla candidatura e alla preparazione della Cina per le Olimpiadi invernali di Pechino.

Getty Images