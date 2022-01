Pechino 2022, via le mascherine: niente obbligo di indossarle per gli atleti sul podio

VIA LIBERA DEL CIO

Nota del Comitato olimpico internazionale, in accordo con gli organizzatori: durante la consegna delle medaglie, i premiati sono liberi di non usare i dispositivi di protezione individuale

Tra i momenti più emozionanti di un'Olimpiade c'è sicuramente quello della premiazione sul podio: tra inni nazionali, medaglie e fiori, ci sono sempre stati i sorrisi e le lacrime degli atleti premiati a ricordare quanto speciale sia quel momento. Durante gli ultimi Giochi di Tokyo 2021, però, molte di quelle emozioni erano rimaste nascoste dietro le mascherine, che gli sportivi erano obbligati a indossare sul podio. A Pechino 2022, invece, non sarà così. ansa

Il via libera del Cio - Giù la maschera, dunque: a Pechino gli atleti sul podio non saranno obbligati a indossare, durante la cerimonia di premiazione, il dispositivo di protezione individuale. La decisione è stata comunicata, tramite una nota, dal Comitato olimpico internazionale, d'accordo con gli organizzatori dell'evento.

Rigide norme anti-Covid - La libertà di non indossare la mascherina sul podio è di fatto l'unica eccezione, a un sistema che si preannuncia blindato e severo in quanto a norme anti-Covid: rigidi e inderogabili protocolli per permettere lo svolgimento in sicurezza delle Olimpiadi invernali in un momento in cui comunque l'emergenza sanitaria è tutt'altro che finita. Per evitare i rischi di contagio, le gare si svolgeranno in assenza di pubblico e gli atleti, che per nessuno motivo possono uscire dalla bolla, verranno testati tutti i giorni anche se vaccinati.

