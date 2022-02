Pechino 2022, Goggia: "Viaggiavo con una sorta di luce, ho dato tutto"

discesa libera

L'azzurra dopo l'argento: "E' una medaglia incredibile, alla fine sono contenta del mio risultato"

"E' una medaglia incredibile". Sofia Goggia definisce così l'argento conquistato nella discesa libera femminile a Pechino 2022. "Ho trovato una forza incredibile dentro di me, e viaggiavo con una sorta di luce. Sono contenta di aver dato tutto per essere qui", ha aggiunto l'azzurra, distante solo 13 centesimi dall'oro della svizzera Suter. Getty Images

"Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c'era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l'ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po' di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito", ha detto la Goggia dopo la premiazione.

"È comunque una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per la condizione degli ultimi 20 giorni. Mi sono sempre detta che se fossi riuscita a superare la prova che mi è stata data dopo Cortina, questa caduta, probabilmente la gara di discesa sarebbe stata la parte più facile per me. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, e viaggiavo con una sorta di luce. Sono contenta di aver dato tutto per essere qui oggi, sono contenta e grata di aver potuto ottenere un'altra medaglia, e sono contenta di me stessa", ha aggiunto, raccontando il difficile recuper dopo l'infortunio.

