Pechino 2022, Goggia "in equilibrio sopra la follia": la carica di Vasco per provarci

pechino 2022

Continua il tentativo di recupero dell'azzurra in vista del SuperG: "Ho pianto, sento ancora dolore". Su Instagram un post del rocker per lei

"La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia", dice il testo di una delle più belle canzoni italiane. E l'autore di "Sally", Vasco Rossi, queste parole le ha dedicate a Sofia Goggia in vista di Pechino 2022: "Forza Sofia, ringhia, speriamo di vederti al cancelletto", ha scritto il rocker modenese in un post con un video dell'azzurra in gara e il famoso brano come colonna sonora. Getty Images

La Goggia, infatti, sta cercando in tutti i modi di recuperare in vista del SuperG di venerdì ma la sua presenza in gara è ancora in forte dubbio. Dopo la distorisione al ginocchio rimediata a Cortina, la sciatrice bergamasca ha iniziato un intenso programma di recupero e di allenamento, prima in Italia, poi in Cina, dove è sbarcata con l'intenzione e la voglia di esserci e di provarci, nonostante le sue condizioni fisiche siano ben lontane dall'eccellenza.

"Ho pianto tutta la mattina", ha detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ammettendo di "sentire ancora dolore: il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l'ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello". La Goggia ha dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera: "Star bene è ancora un miraggio. Però sto, con un po' di dolori. Proviamo giorno per giorno, poi vediamo. Non garantisco niente", ha detto.

Di certo ci proverà fino all'ultimo, con gli addetti ai lavori, compagni di squadra e gli appassionati a fare il tifo per lei. E un mito come Vasco a ricordarle che "è tutto un equilibrio sopra la follia".

