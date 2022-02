Sci, la Goggia si allena tra i pali: "Work molto in progress"

Sofia Goggia continua la sua rincorsa verso la discesa olimpica. L'azzurra oggi, sulle nevi cinesi, si è allenata tra i pali con gli sci da Super G e sui social ha postato una sequenza: "Work in progress, molto in progress". La bergamasca comunque resta con i piedi per terra e non si illude: "Sto sciacchiando, non mi espongo molto: piano, piano". La sua partecipazione alle Olimpiadi è sempre in dubbio, ma i segnali sembrano essere abbastanza positivi.