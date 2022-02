Goggia sugli sci a Pechino: "Essere qui è un successo, non so se correrò"

IL RECUPERO

Sofia: "Settimane difficili, ce la sto mettendo tutta"

Una leonessa. Sofia Goggia è volata a Pechino e si subito messa gli sci ai piedi per testare la neve e capire a che punto è del suo recupero dall'infortunio. La bergamasca ce la sta mettendo tutta per essere in gara, almeno in discesa il 15 febbraio. Più difficile la sua presenza per il Super G quattro giorni prima. Goggia che comunque non si illude e tiene il basso profilo senza fare proclami: "Sono state due settimane difficili: essere qui e' gia' un grande successo, ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono. Ho ancora un po' di tempo, ma non posso garantire nulla, neanche la partecipazione alla discesa".

Visibilmente commossa ai microfoni della Rai: "Ce la metterò tutta, ringrazio gli italiani per l'affetto dimostrato. A volte si sente la tensione addosso, ma anche l'affetto. Mi dispiace di non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le condizioni sono queste. Valuteremo giorno per giorno".

Recupero comunque a tempo record dopo il 23 gennaio a Cortina ha riportato la parziale lesione del legamento del ginocchio sinistro, con infrazione della testa del perone. Sofia non molla e vuole essere al cancelletto di partenza, anche se non sarà per nulla facile.