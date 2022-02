Pechino 2022, gioia Wierer: "Mi sono tolta un peso, sono felicissima"

BIATHLON

Le parole della medaglia di bronzo al termine della gara di 7,5 sprint di biathlon

Dopo la delusione nella 15 km individuale di biathlon, Dorothea Wierer si prendere una rivincita conquistando la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint. Non è la prima medaglia olimpica per l'atleta azzurra, ma il bronzo è il coronamento di una carriera in una gara ai limiti della perfezione: "Ho fatto una bella gara. Il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L'ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero". Getty Images

"Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell'inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso. Domenica ci sarà più freddo e sarà dura, ma per ora non ci penso" ha detto Dorothea prima della premiazione.