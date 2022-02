Pechino 2022, da Brignone e Moioli allo short track: il programma del 9 febbraio

IL CALENDARIO

Nella quinta giornata di Giochi occhi su sci, slittino, snowboard, combinata nordica e non solo: in giornata si assegnano sei titoli

Si assegnano sei titoli nella quinta giornata dei Giochi di Pechino 2022. Mercoledì 9 febbraio tocca, tra gli altri, alla portabandiera azzurra Michela Moioli, impegnata nel cross donne di snowboard. Ma c'è anche lo sci con la Brignone e Innerhofer, oltre a slittino, freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e lo short track con Arianna Fontana di nuovo sul ghiaccio. Per vedere il programma completo e i risultati clicca qui. ansa

Il programma di mercoledì 9 FEBBRAIO (in grassetto le gare in cui è presente l'Italia, in rosso le finali)

02:30 SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 1

02:30 SLITTINO: allenamento singolo maschile staffetta a squadre – Italia con Leon Felderer

03:15 SCI ALPINO: prima manche slalom donne – Federica Brignone, Lara Della Mea, Anita Gulli

03:21 SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 2

03:30 SCI ALPINO: prima prova cronometrata discesa combinata alpina uomini – Christof Innerhofer

04:00 SNOWBOARD: cross donne seeding run 1 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

04:00 FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 1 – Leonardo Donaggio

04:22 FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 2 – Leonardo Donaggio

04:45 FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 3 – Leonardo Donaggio

04:55 SNOWBOARD: cross donne seeding run 2 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

05:30 SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 1 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito

06:21 SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 2 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito

06:45 SCI ALPINO: seconda manche slalom donne – ev. Federica Brignone, Lara Della Mea, Anita Gulli

07:30 SNOWBOARD: cross donne ottavi di finale – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08:00 COMBINATA NORDICA: salto trial round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08:07 SNOWBOARD: cross donne quarti di finale – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08:28 SNOWBOARD: cross donne semifinali – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08:45 SNOWBOARD: cross donne small final, a seguire big final – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

09:00 COMBINATA NORDICA: salto competition round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

09:40 HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Svizzera, Girone B donne

12:00 COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12:00 SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini – Yuri Confortola, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

12:44 SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne – Arianna Fontana, Cynthia Mascitto

13:05 CURLING: sessione 1 round robin uomini (Danimarca-Canada, USA-ROC, Norvegia-Svizzera, Cina-Svezia)

13:20 SLITTINO: prima manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

13:29 SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini – ev. Yuri Confortola, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

13:45 SHORT TRACK: semifinali 3000 metri staffetta donne – Italia (composizione comunicata 15 minuti prima del via)

14:10 HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Danimarca, Girone B donne

14:13 SHORT TRACK: Finale B 1500 metri uomini – ev. Yuri Confortola, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

14:20 SHORT TRACK: Finale A 1500 metri uomini – ev. Yuri Confortola, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

14:35 SLITTINO: seconda manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022, il calendario completo di tutte le gare in programma