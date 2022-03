Paralimpiadi: Bertagnolli oro in supercombinata

PECHINO 2022

Il portabandiera azzurro conquista la seconda medaglia personale dopo l'argento in SuperG: "Non avevo mai pianto in vita mia"

Medaglia d'oro per Giacomo Bertagnolli nella supercombinata maschile alle Paralimpiadi di Pechino. Per Bertagnolli, portabandiera dell'Italia, è la secondo medaglia dopo l'argento in SuperG. Nella categoria vision impaired, l'azzurro ha chiuso terzo la manche di superg, per poi dominare in lungo e in largo in slalom, prendendosi il quarto oro della sua carriera. Seconda medaglia azzurra in questa manifestazione.

Dopo la delusione nella discesa libera e l'argento in SuperG, Giacomo Bertagnolli porta quindi a casa il primo oro per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022. Perfetta la prova nello slalom dell'azzurro, che fa il miglior tempo di manche e si mette dietro l'austriaco Aigner e il britannico Simpson.

Dopo i tre ori di Pyeongchang per Bertagnolli, punta di diamante della spedizione paralimpica azzurra, è arrivato anche il primo di questa edizione cinese.

Bertagnolli: "Non avevo mai pianto in vita mia"

"E' stato grandioso, oggi veramente ho coronato un sogno e soprattutto ho portato a termine una gara in cui credevo tanto. Era una gara che alle scorse Paralimpiadi non avevo terminato, mancava proprio questa e sentivo che dovevo fare qualcosa per completare il cerchio. Ora ho una medaglia olimpica per tutte le discipline. E' grandioso perché se ci pensate non è da tutti. Non posso che essere contento, anche un po' stanco, l'emozione che ho provato è stata incredibile. Credo di non aver mai pianto in vita mia, tranne oggi. Non sono una persona emotiva ma l'emozione è ancora tantissima"