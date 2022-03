Paralimpiadi: prima medaglia per l'Italia, Bertagnolli argento nel SuperG

A PECHINO

Dalle piste di Yanqing arriva un ottimo risultato per lo sciatore azzurro insieme alla sua guida Andrea Ravelli nel SuperG Visual Impaired

Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Pechino con l'argento di Giacomo Bertagnolli, portabandiera della Nazionale, e la guida Andrea Ravelli nel SuperG con disabilità visive. I due azzurri hanno fermato il tempo sul 1:09.31, a 0.40 di ritardo dal primo gradino del podio, conquistato dal britannico Neil Simpson; bronzo all'austriaco Johannes Aigner. Getty Images

"Finalmente è arrivata una medaglia - ha commentato l'atleta paralimpico azzurro - ho tirato fuori quella forza in più che non avevo dimostrato in discesa libera. L'argento mi ripaga della fatica di questi anni; la dedico alla mia fidanzata che oggi compie gli anni. E ora penso alla Super Combi di domani".