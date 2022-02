Da Pechino a Milano-Cortina: bandiera olimpica in Italia, parte il countdown

verso milano-cortina

La bandiera olimpica è atterrata a Malpensa ed è stata sventolata dal sindaco Beppe Sala

È ufficialmente partito il countdown verso l'edizione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo aver ricevuto la bandiera olimpica dalle mani del presidente del Cio Thomas Bach, i sindaci di Milano e Cortina Sala e Ghedina hanno portato il vessillo in Italia. La bandiera è arrivata a Malpensa, poco dopo le 12 di lunedì 21 febbraio, su un volo Air China proveniente da Pechino. Verso Milano-Cortina, bandiera olimpica in Italia Getty Images

La bandiera è stata mostrata e sventolata dallo stesso primo cittadino Sala. Alle sue spalle il governatore lombardo Attilio Fontana e la portabandiera della cerimonia di chiusura Francesca Lollobrigida. Presente sul volo anche la campionessa Arianna Fontana, che a Pechino ha scritto pagine storiche per lo short track e per gli sport invernali azzurri, diventando l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi invernali.

La stessa Fontana si è detta carica per il cammino verso il 2026: "Adesso tocca a noi, tanti atleti non vedono l'ora di venire in Italia. Si aspettano tanto da noi, faremo del nostro meglio e sarà una Olimpiade indimenticabile".

Entusiasta anche il sindaco di Milano Beppe Sala: "Cè la fase della celebrazione e poi quella del lavoro. Il momento della celebrazione è stato davvero emozionante, ora arriva la fase più importante quella del lavoro. Nella fase lavorativa c’è una parte operativa per preparare una straordinaria edizione. E poi quella sportiva, la più importante, ci auguriamo tutti che loro ci siano per l'edizione di Milano Cortina".

"Qui a Malpensa c'è la piena consapevolezza del senso del dovere di noi di Milano-Cortina. Ci deve far riflettere ogni istante, sentiamo una grande responsabilità chiara e forte. Abbiamo gli occhi del mondo addosso", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa in occasione dell'arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Pechino 2022. "Il Cio è entusiasta - aggiunge Malagò - di quanto abbiamo fatto vedere alla cerimonia di chiusura. C'è molta voglia per le discipline invernali di tornare nella nostra vecchia cara Europa, culla dello sport e delle discipline invernali".

Il presidente del Coni ha poi aggiunto: "La bandiera su indicazioni religiose del Cio sarà portata presso la sala del Comune di Milano. Non essendoci mai state nella storia due città che ospitano le Olimpiadi, nel giro di pochi minuti ci sarà una nuova bandiera anche a Cortina".