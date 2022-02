Constantini e Mosaner al settimo cielo: "Quest'oro è tanta roba"

CURLING

I due azzurri dopo l'impresa di Pechino: "Undici vittorie e zero sconfitte, siamo stati i migliori"

Sorpresa, stupore, felicità, orgoglio. Quante emozioni per Stefania Constantini e Amos Mosaner dopo aver vinto l'oro olimpico nel doppio misto di curling. Una prima volta storia per loro e per l'Italia. "E' un sogno che diventa realtà. Undici vittorie su undici, abbiamo dato il nostro meglio. Questa medaglia ce la siamo meritata. E' una bella medaglia pesante ottenuta alla mia prima Olimpiade. Tanti anni fa sognavo questo momento, è indescrivibile", ha detto la cortinese del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Curling: storico oro per Constantini e Mosaner

































































Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022, curling: Italia da sogno, è oro nel doppio misto "E' nata una stella? Sono fiera di me stessa, ma tutti i tiri si fanno in due. Il lavoro di squadra è stata eccezionale. E' stato un equilibrio perfetto. E' davvero tanta roba", ha concluso Constantini.

Gli ha fatto eco Mosaner. "Undici vittorie e zero sconfitte, probabilmente alla fine siamo stati la squadra migliore. Non abbiamo rubato niente a nessuno. A casa mia, a Cembra, ci sarà una festa in tutto il paese. Lo si fa sempre quando c'è qualcuno che fa qualcosa di importante, nello sport e non solo", le parole del trentino.