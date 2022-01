A Pechino 2022 ci sarà anche Federica Pellegrini: "La vasca c'è, mi sento a casa"

avventura "divina"

La "Divina" sarà membro del CIO nella rassegna invernale dei cinque cerchi

Una nuova avventura olimpica è alle porte per Federica Pellegrini, che dopo i cinque Giochi vissuti da atleta passerà dall'altro lato dei cinque cerchi, quello della dirigenza. L'ex nuotatrice azzurra, donna dei record in vasca, sarà infatti presente a Pechino 2022 in veste di membro del CIO, la prima chiamata per la "Divina" dopo il ritiro comunicato negli scorsi mesi. Dalla vasca delle piscine a quella dell'albergo che la fa sentire a casa, ha scritto sui social Federica, pronta alla sua "sesta" Olimpiade. Getty Images

Vederla passare dai Giochi di Tokyo 2020 a quelli invernali di Pechino 2022 fa un certo effetto, ma l'azzurro l'accompagna sempre. Sui social Federica Pellegrini ci scherza su: "L’azzurro c’è, la vasca pure… dai un po’ mi sento a casa".

Al termine della quarantena, obbligatoria per chi arriva in Cina in vista delle Olimpiadi invernali", La "Divina" sarà pronta per il nuovo ruolo come membro del CIO nella Commissione Atleti, elezione avvenuta insieme a Pau Gasol, Maja Włoszczowska e Yuki Ota durante l'ultima kermesse olimpica a Tokyo.

La vincitrice di tutto nei 200, nonché primatista mondiale, resterà in carica per 7 anni e sarà tra i membri che avranno diritto al voto in occasione dell'elezione del prossimo presidente dell'Ente nel 2025.