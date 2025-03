"Bomber vs King", Vieri e Cattelan sfidano Costantini e Lo Deserto a colpi di curling

Un'occasione per abbattere le barriere nello sport, sostenendo l’iniziativa “La Neve Non Fa Distinzioni” e promuovendo l’accessibilità agli sport invernali in vista in particolare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tante risate, qualche caduta e soprattutto i colpi decisivi delle fuoriclasse del curling con Lo Deserto che ha consegnato il successo ai Bomber grazie al successo nelle due "mani" disputate dimostrando come lo sport non è soltanto agonismo, ma soprattutto divertimento.