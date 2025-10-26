Da OIimpia alla Lombardia, ecco il lungo percorso della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026

La fiamma è pronta a riaccendersi dopo poco più di un anno e mezzo da Parigi 2024 e lo farà per tornare in Italia dopo quasi vent'anni. La torcia olimpica sarà il simbolo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio, tuttavia prima di arrivare nel capoluogo lombardo dovrà fare un lungo percorso.