Svelata la torcia olimpica di Milano-Cortina 2026

"La torcia è spettacolare, bellissima. Incarnazione del design italiano. Ha una filosofia che l'accompagna. L'essenzialità che diventa stile. Non è minimalismo. Ma non è sopra le righe", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in collegamento dalla stanza delle fiaccole olimpiche a Roma. "La torcia di Milano Cortina attraverserà tutta la Grecia, poi si parte con il giro dell'Italia da Roma. Un lungo spot - ha continuato Malagò - , che toccherà tutte le province italiane. Un gigantesco giro d'Italia, una maratona iconica e simbolica per poi arrivare a Milano il 6 febbraio 2026. Oggi è un momento simbolo dell'organizzazione dell'Olimpiadi. In poco più di due mesi abbiamo superato le 20mila candidature per i 10mila posti di tedofori disponibili. Bisogna fare una selezione. Ma è un segnale dell'appeal delle nostre Olimpiadi".