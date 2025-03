Olimpiadi Milano-Cortina 2026, inaugurata la pista di bob: "Si tratta di una grande opera di ingegneria e architettura"

Nonostante le critiche da parte delle associazioni per la tutela dell'ambiente e i vari imprevisti che hanno rallentato la realizzazione, la pista è stata preparata in poco più di un anno e già testata dal cortinese Mattia Gaspari, primo in assoluto a scendere nello skeleton; e da Dominik Fischnaller, che ha provato il budello con il suo slittino. Sedici curve e un tempo di percorrenza a run stimato in 55-60 secondi, la struttura attualmente è sorretta infatti da travi di legno, tubi e teloni di plastica bianca con la gran parte della struttura ancora da completare.