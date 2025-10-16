Milano-Cortina, Malagò: "Mattarella alla cerimonia di apertura. E ci sarà un omaggio ad Armani"

Il tema della cerimonia di apertura sarà l'armonia, "che vuol dire mettere insieme elementi diversi e si sposa benissimo a questa edizione dei Giochi", spiega Marco Balich, direttore creativo della Cerimonia di Apertura dei Giochi. "Prima di tutto perché ci sono due città diverse: Milano e Cortina. Poi c'è una consonanza di armonia tra culture, persone e tipologie di pensiero. È una parola profondissima perché racconta le bellezze diverse dell'Italia e tutte le complessità di questa bellissima sfida: parlare al mondo di una Italia bella e positiva. Ma soprattutto che sia accogliente, nel senso più generoso del termine, e che celebri gli atleti che sono al centro della nostra narrativa. Sarà lo spettacolo più bello in Italia nei prossimi 20 anni". Nel corso della Cerimonia ci sarà modo anche di rendere tributo a Giorgio Armani: "Ci sembrava doveroso perché siamo a Milano, perché Giorgio Armani è Giorgio Armani e perché il leitmotiv dell'Italia è l'armonia. E quindi il bello, il design, l'arte. Armani è comunque sponsor e partner delle squadre italiane olimpiche e paralimpiche da molte edizioni dei Giochi", ha ricordato Malagò.