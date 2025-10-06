Milano-Cortina, Buonfiglio: "Due portabandiera a Milano e due a Cortina"

"Le decisioni sui portabandiera? Non è semplice individuare i portabandiera. Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo. Quando sapremo i nomi? Manca ancora tanto tempo, desidero prima condividerlo con i presidenti federali, con la giunta e dopo lo comunicheremo alla stampa". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, a quattro mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "Presupposti per un'Olimpiade da record? Sono in costante contatto sia con Flavio Roda (presidente della Fisi, ndr) che con Andrea Gios (presidente Fisg, ndr), hanno lavorato benissimo. Arriveremo davvero molto competitivi. Ho ribadito che saremo perfettamente pronti per le Olimpiadi invernali. Il presidente della fondazione Milano-Cortina Malagò ha svolto un ruolo eccezionale, il governo ha investito qualche miliardo per realizzare tutte le opere. Saremo pronti e sarà un successo per l'Italia", ha aggiunto.