René De Silvestro e la grande occasione di Milano-Cortina 2026: "Voglio conquistare la medaglia che mi manca, la più preziosa"

È stata la mia seconda Paralimpiade, quello che mi ha lasciato è stato un punto negativo visto che eravamo in periodo Covid e non c'erano i tifosi. Questo è stato un po' un peccato, però ciò che mi è rimasto è stato senza dubbio una grandissima emozione di poter essere sul podio paralimpico e aver portato a casa grandissime emozioni non solo per me, ma anche per la mia famiglia e l'intero paese.