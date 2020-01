Motor Bike Expo 2020: informazioni, biglietti, orari

INFO UTILI

Motor Bike Expo 2020, il salone internazionale della moto dedicato alla personalizzazione, si svolgerà alla fiera di Verona dal 16 al 19 gennaio con orario di apertura dei padiglioni al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

BIGLIETTI

Tre le possibilità principale di acquisto dei biglietti: 18 euro per chi li acquisterà on-line, 20 euro per chi li acquisterà nei botteghini di Veronafiere e c'è la possibilità di fare un abbonamento alle quattro giornate di esposizione per un costo di 60 euro. Le agevolazioni: i minori di 14 anni entrano gratuitamente; chi possiede riduzione MBE 2020, i ragazzi dai 14 ai 17 anni e i tesserati HOG/FMI hanno il biglietto ridotto a 15 euro.

Accrediti: L’Ufficio stampa di Motor Bike Expo, a propria discrezione, può stabilire quanti accrediti concedere ad ogni testata. L’accredito viene rilasciato per consentire la copertura giornalistica della manifestazione.

COME ARRIVARE (indirizzo fiera: viale del Lavoro 8, Verona)

In moto/automobile dall'autostrada: A22 del Brennero uscita Verona Nord oppure A4 Milano-Venezia uscita Verona Sud e poi seguire per Veronafiere

Parcheggi: P3 (ingresso viale del Lavoro), P7 (ingresso Re Teodorico viale dell'Industria), multipiano (viale dell'industria)

In autobus: linea 21 (fermata via Agricoltura), linea 22 (fermata Viale del Lavoro)

In treno: la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova offre collegamenti rapidi, nazionali ed internazionali da tutte le principali città. La fiera dista dalla stazione 500 metri, ed è raggiungibile a piedi utilizzando il sottopasso.

In aereo: una superstrada permette di raggiungere in 10 minuti l’aeroporto internazionale Valerio Catullo. È attiva una navetta gratuita che farà spola (a/r) Aeroporto Catullo – Stazione Porta Nuova, da cui è possibile raggiungere Veronafiere a piedi utilizzando il sottopasso.

Clicca qui per MAPPA e PROGRAMMA