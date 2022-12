Qatar 2022, Timber controcorrente: "Mondiali in autunno da ripetere"

DISCUSSIONE APERTA

Il difensore dell'Olanda: "Giocare a novembre e a dicembre mi è piaciuto tanto. Secondo me è un'esperienza da rifare"

© Getty Images Jurrien Timber controcorrente ai Mondiali 2022. Mentre in tanti continuano a criticare la decisione di organizzare il torneo in Qatar nel periodo autunnale, il difensore dell'Olanda si è schierato apertamente a favore della novità. "Giocare il Mondiale a novembre e a dicembre mi è piaciuto tanto - ha spiegato il giocatore dell'Ajax precisando di non essere l'unico calciatore a pensarla in questa maniera -. Secondo me è un'esperienza che andrebbe ripetuta". Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che lasciano decisamente aperto il dibattito sulla questione per il futuro concedendo una chance anche ad altri Paesi finora tagliati fuori appunto dalla finestra temporale in cui solitamente si disputa il torneo.

Al netto di un calendario fittissimo che mette in difficoltà i club, del resto, per Timber giocare i Mondiali in autunno non solo rappresenta un vantaggio da un punto di vista ambientale, ma anche per la resa dei giocatori e per lo spettacolo. "Giocare in questo periodo è stato bello anche dal punto di vista tecnico - ha precisato il difensore -. A parte la temperatura perfetta, siamo arrivati qui in ottime condizioni fisiche, perché non eravamo stanchi come normalmente accade a fine stagione". "Si è visto dall'intensità e dal ritmo delle partite, che sono state tutte veloci - ha aggiunto sottolineando altri aspetti positivi del torneo in Qatar -. E i calciatori migliori, proprio perché stavano bene fisicamente, hanno reso al massimo". "Credo che sia un'esperienza da ripetere, se ci sarà la possibilità", ha concluso Timber.

Punto di vista che finora non ha trovato ancora il supporto ufficiale di altri giocatori impegnati nel torneo, ma che dopo la finale sarà sicuramente un argomento da vagliare molto attentamente da parte della Fifa, dei calciatori e dei club. Anche perché prima dell'inizio dei Mondiali i pareri circa la contrazione del calendario per consentire lo svolgimento di Qatar 2022 in autunno erano tutti decisamente contrari. Soprattutto per i rischi fisici e i tanti infortuni che hanno caratterizzato la prima parte della stagione. Qatar 2022 continua a far discutere.