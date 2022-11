Senegal, Sadio Mané salta i Mondiali

Mondiale 2022, le stelle che non saranno in Qatar







































Questa volta gli stregoni hanno fallito, Sadio Mané non giocherà i Mondiali 2022. Dopo essersi infortunato al perone nel match contro il Werder Brema con la maglia del Bayern Monaco ed essere stato comunque inserito nella lista dei convocati del Senegal da parte del commissario tecnico Aliou Cissè, l'ex Liverpool ha dovuto dare forfait. La seconda risonanza magnetica eseguita nella giornata di giovedì ha dato un esito chiaro: l'attaccante non potrà scendere in campo nelle prossime settimane, ma tonerà solamente nel 2023.