Senegal, Mané sarà nella lista mondiale: "Useremo gli stregoni per guarirlo"

IL GRANDE DUBBIO

La numero 2 della Fifa: "Non so se saranno efficaci, ma in questo caso li useremo comunque. Speriamo nei miracoli. Deve essere presente"

© Getty Images Sadio Mané sarà presente nella lista dei convocati del Senegal per il Mondiale e verranno utilizzati gli stregoni per guarirlo dal problema a un tendine del ginocchio rimediato nell'ultimo match con il Bayern Monaco. "Utilizzeremo gli stregoni - ha detto Fatma Samoura, dirigente senegalese e segretario generale della Fifa, ai microfoni di Europe 1 - Non so se saranno efficaci, ma in questo caso li useremo comunque. Speriamo nei miracoli. Deve essere presente".

Un paese intero è in ansia per Mané, il campione del popolo, il ragazzo amato e idolatrato da tutti che non perde l'occasione di investire parte dei suoi guadagni per costruire, strade, scuole e ospedale nel suo Senegal. Prima delle parole della numero 2 della Fifa, una fonte all'interno della Federcalcio locale aveva detto all'AFP che l'ex giocatore del Liverpool sarebbe stato incluso nella lista dei 26 che il ct Aliou Cisse annuncerà venerdì. Poi ci sarà, comunque, tempo fino a 24 ore prima dell'esordio mondiale per apportare modifiche in caso di infortuni. I I Leoni della Teranga faranno il loro debutto il 21 novembre contro l'Olanda. Intanto sabato Mané si sottoporrà a nuovi controlli con il Bayern Monaco: solo allora si avrà un quadro sanitario esaustivo.

Vedi anche Calcio Pallone d'Oro 2022: trionfa Karim Benzema