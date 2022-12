Ronaldo: "Mai avrei voltato le spalle al mio paese, ora il sogno è finito"

IL MESSAGGIO

Il messaggio di CR7 su Instagram il giorno dopo l'addio al Mondiale: "Quante speculazioni..."

"Vincere un mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera". Comincia così il post di Cristiano Ronaldo su Instagram il giorno dopo l'eliminazione dai Mondiali per mano del Marocco e le lacrime di delusione e tristezza all'uscita dal campo. "Non ho mai voltato la faccia quando si doveva lottare e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante".

Ronaldo rompe dunque il silenzio all'indomani della bruciante eliminazione dal Mondiale: parla di "sogno finito" e torna sulle voci, già smentite da lui stesso e dalla Federazione portoghese, della volontà di abbandonare il Qatar dopo la panchina contro la Svizzera. "Ho sempre lottato per l'obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio paese - ha proseguito CR7 - Per ora non c'è molto altro da dire. Grazie Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato... Ora speriamo che il tempo sia buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni".