Portogallo, Georgina attacca il ct Santos: "Ha sbagliato"

"Oggi il tuo amico e allenatore ha sbagliato. Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che, quando ti ha fatto entrare in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi. Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua 'arma' più potente". Così su Instagram la modella argentina compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, dopo l'uscita del Portogallo nei quarti di finale dei Mondiali. CR7 è stato mandato in campo nella ripresa dal ct Fernando Santos con i lusitani sotto 1-0. "Non si può difendere qualcuno che non lo merita. La vita ci dà delle lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato", ha concluso Georgina.