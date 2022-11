Qatar 2022: ultima chiamata per Leo, Arabia e Australia per un sogno

LE PARTITE DI OGGI

Il Mondiale decide il passaggio agli ottavi di tre squadre: la Francia è già certa dell'accesso alla fase a eliminazione diretta

Se davvero Qatar 2022 è il Mondiale delle sorprese, oggi è il giorno giusto per dimostrarlo. Al di là della partita da dentro o fuori di Leo Messi e della sua Argentina contro la Polonia, ci sono altre due gare decisive: Arabia Saudita-Messico e Australia-Danimarca, con i nordafricani e i Socceroos che hanno nelle loro mani un destino clamoroso: quello di ritrovarsi agli ottavi di finale di un Mondiale. Impresa non inedita per le due nazionali ma comunque un risultato impensabile, vista la qualità dei rispettivi gironi.

Ci sarebbe anche Tunisia-Francia, ma solo una serie di risultati clamorosi potrebbero consentire alla nazionale di Kadri di passare il turno e a quella di Deschamps di non arrivare prima nel girone. Ecco perché la quasi amichevole dell'Education City sarà più che altro l'occasione per invidiare la rosa immensa a disposizione del ct francese che, tanto per gradire, sembra deciso a lasciare a riposo Lloris, Upamecano, Dembelé, Rabiot e Giroud per dare spazio a Mandanda, Fofana, Camavinga, Coman e Thuram. Dove si gira, comunque, Deschamps pesca bene.

La partita di giornata è Polonia-Argentina. Messi può andare avanti se batte la squadra di Zielinski, Milik e Lewandowski e se pareggia ma solo nel caso in cui l'Arabia non batta il Messico e che la squadra di Martino non superi quella di Renard con quattro gol di scarto. Scaloni sembra orientato a consegnare le chiavi del centrocampo a Enzo Fernandez, ed era ora, puntando sempre sul tridente mobile Di Maria-Lautaro-Messi. L'Arabia Saudita ha l'occasione d'oro di ripetere Usa '94, guadagnandosi un posto negli ottavi. Sarebbe il giusto coronamento della straordinaria carriera di Renard.

Tutto in 90 minuti (più recupero, ed è il caso di dirlo visto quello che sta succedendo in questi mondiali), anche in Australia-Danimarca. La squadra di Hjulmand è una delle più grandi delusioni, finora, di Qatar 2022. Un solo punto in classifica, prestazioni lontane da quelle che hanno portato i danesi alle semifinali di Euro 2020 e la necessità di battere la nazionale di Arnold per passare il turno. Gli australiani possono bissare Germania 2006, con gli ottavi di finale in cui hanno complicato la vita agli azzurri poi campioni del mondo, che solo grazie al rigore di Totti al novantesimo sono riusciti a passare il turno.