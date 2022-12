Portogallo, Santos: "Ronaldo? Decido all'ultimo se gioca"

VERSO PORTOGALLO-SVIZZERA

Il ct portoghese non ha gradito l'uscita polemica di CR7 contro la Corea del Sud: "Cose che si risolvono in casa"

© Getty Images Il Portogallo di Fernando Santos affronta la Svizzera agli ottavi di finale dei Mondiali 2022, ma a tenere banco è il caso Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano è uscito in maniera polemica dall'ultima partita contro la Corea del Sud e il ct, nella conferenza stampa della vigilia, non ha nascosto il fatto di non aver gradito la scena rivista in tv. "In campo quello che ha detto non l'ho sentito - ha dichiarato Santos -, l'ho solo visto litigare col giocatore coreano. Poi però l'ho visto in tv e non mi è piaciuto per niente".

Alla caccia del primo gol in una fase a eliminazione diretta dei Mondiali, come accaduto di recente al rivale di sempre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo non sta vivendo un periodo brillantissimo di carriera dopo la rescissione con il Manchester United e il gol "rubato" e poi restituito a Bruno Fernandes in Qatar.

I tifosi del Portogallo lo hanno scaricato, il 70% non lo vorrebbe titolare agli ottavi contro la Svizzera nonostante la sua voglia di gol per migliorare i record personali: "Le questioni si risolvono in casa - ha proseguito Santos -, io ho solo 3 giorni per preparare la partita e non penso molto a quello che viene detto fuori dal ritiro. In coscienza metterò sempre la formazione che per me è più adatta alla partita, voglio servire bene il Portogallo e la Nazionale. La formazione la darò allo stadio come sempre, tutti sono a disposizione".

A fine Mondiale il futuro di Ronaldo potrebbe essere dorato in Arabia Saudita: "La decisione sarà sua, non è un problema mio. Ora è concentrato sul Mondiale e su una partita che sarà tremendamente dura".