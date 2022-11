Brasile, Neymar e Danilo fuori almeno fino agli ottavi

BRASILE

Distorsione alla caviglia per entrambi: nel girone non saranno disponibili per Tite

© Getty Images Il Brasile perde Neymar e Danilo almeno fino agli ottavi dei Mondiali. Lo riporta il quotidiano brasiliano Globoesporte facendo un po' il punto sull'infermeria verdeoro dopo la prima partita contro la Serbia. Una doppia tegola per Tite, che in un colpo solo perde due pedine fondamentali in vista delle prossime sfide del girone contro Svizzera e Camerun. Stando all'esito degli esami strumentali, sia la stella del Psg, sia il difensore della Juve hanno riportato una distorsione alla caviglia. Entrambi hanno iniziato già a sottoporsi a sedute di fisioterapia per accelerare i tempi di recupero, ma la situazione andrà monitorata di giorno in giorno.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Brasile, ct Tite: "Neymar giocherà ancora in questo Mondiale"

La Seleçao, dunque, sarà costretta a concludere il girone senza Neymar e Danilo. L'esito degli esami non ha dato scampo a breve termine e gettato anche qualche dubbio sulla possibilità di averli a disposizione già agli ottavi. Una mazzata pesantissima per Tite e un Paese interno, che in un colpo solo perde due giocatori importantissimi almeno per le prossime due sfide dei Mondiali. Visto il pregresso e i tanti problemi alle caviglie di Neymar, per l'attaccante del Psg la cautela è d'obbligo, ma per il ct del Brasile non è tutto perduto. "Neymar giocherà ancora in questo Mondiale", ha dichiarato cercando di tranquillizzare l'ambiente e i tifosi. Affermazione su cui, per ora, però non vi sono certezze. Sia perché gli ottavi devono essere ancora conquistati aritmeticamente, sia perché la situazione della caviglia del giocatore preoccupa visto anche il gonfiore notato a bordocampo poco dopo la sostituzione. Una situazione da monitorare giorno dopo giorno con la speranza di un recupero lampo da una parte e Rodrygo pronto a prendere nel frattempo il posto di Neymar.

Discorso simile per Danilo. Come Neymar, anche difensore della Juve è uscito malconcio dalla sfida con la Serbia e i controli medici lo hanno fermato almeno fino agli ottavi. Uno stop dal peso diverso rispetto al fenomeno del Psg, ma comunque pesante per il Brasile in termini di esperienza e personalità. Con Danilo out, infatti, la Seleçao perde un giocatore tatticamente molto duttile e abituato a certi palcoscenici. Una risorsa preziosa a cui i verdeoro dovranno rinunciare sicuramente per le prossime due sfide in attesa di buone notizie dall'infermeria.

Notizie che nel frattempo potrebbero continuare a essere cattive a breve. Dopo quelli di Neymar e Danilo, infatti, per il Brasile gli infortunii potrebbero non essere finiti qui. Nell'ultimo allenamento Antony ha dovuto infatti interrompere la seduta anzitempo e si attendono ulteriori dettagli sulle cause dello stop.