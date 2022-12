Mondiali 2022, si chiudono i gironi: ultima chiamata per Uruguay e Serbia

ULTIMI GIRONI

Nei gruppi G e H ci sono Brasile e Portogallo già qualificati ma ci sono gli ultimi due posti per gli ottavi che si contenderanno Svizzera, Serbia, Camerina, Ghana, Corea del Sud e Uruguay

© Getty Images Ultimi due posti disponibili per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar: stasera si giocano i match dei gironi G e H, che vedono Brasile e Portogallo già qualificate (e molto probabilmente da prime) ma dietro è ancora tutto aperto: sebbene Svizzera e Ghana si presentino in vantaggio di due punti, anche Camerun, Serbia, Corea del Sud e Uruguay - obbligate comunque a vincere - possono sperare di strappare il pass in modo più o meno miracoloso. Alle 16 andranno in scena Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay mentre alle 21 Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera.

GIRONE G (Brasile 6, Svizzera 3, Camerun e Serbia 1)

Il Brasile, già qualificato, affronta il Camerun e con un pari si garantirebbe anche il primo posto. In realtà pure perdendo i verdeoro avrebbero altissime chance della vetta del girone visto il +3 nella differenza reti contro lo 0 della Svizzera, unica a poterli raggiungere. Gli elvetici hanno due risultati su tre contro la Serbia, perdendo sarebbero invece fuori. Le missioni più difficile sono quindi quelle di Camerun (che deve vincere e sperare che la Svizzera ma senza che la Serbia faccia troppi gol. In caso di pari svizzero, dovrebbero battere con più di un gol di scarto il Brasile) e Serbia (che devono per forza superare la Svizzera e sperare che il Camerun perda o pareggi col Brasile. In caso di successo degli africani, si guarderebbe alla differenza reti: al momento -2 Serbia e -1 Camerun).

GIRONE H (Portogallo 6, Ghana 3, Corea del Sud e Uruguay 1)

Situazione molto simile anche nell'ultimo girone col Portogallo agli ottavi e praticamente sicuro del primo posto (scenderebbe seconda perdendo male con la Corea del Sud e una vittoria solida del Ghana sull'Uruguay). Ghana avanti con i tre punti, le basterebbe anche un pari se il Portogallo non lasciasse vincere la Corea del Sud; col successo degli asiatici si andrebbe alla conta dei gol: Ghana a 0, Corea del Sud a -1. I coreani e l'Uruguay obbligati a vincere per sperare: col successo di entrambe, toccherebbe guardare ai gol con i sudamericani ora a -2. La Corea del Sud è messa peggio perché deve affrontare la capolista e, anche vincendo, dovrebbe guardare alla calcolatrice: col pari tra Ghana e Uruguay, avrebbe gli stessi punti degli africani; con la vittoria africana sarebbe fuori; con la vittoria dei sudamericani, avrebbe gli stessi loro punti.