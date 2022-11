Mondiali 2022, Inghilterra-Usa 0-0: ancora nulla di deciso nel Gruppo B

INGHILTERRA-STATI UNITI 0-0

Passo indietro per la nazionale di Southgate dopo il trionfo con l'Iran, ma contro il Galles basterà un pareggio per volare agli ottavi

Finisce 0-0 Inghilterra-Stati Uniti, gara della seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2022. Gli Usa si fanno preferire per gioco e occasioni create, si rammaricano per una traversa colpita da Pulisic nel primo tempo, ma alla fine devono accontentarsi del secondo punto in due partite. Entrambe le squadre si giocheranno il passaggio agli ottavi nell'ultima giornata: agli inglesi, che restano in vetta, basterà un pari contro il Galles, mentre gli americani dovranno necessariamente battere l'Iran.

LA PARTITA

Per i ragazzi di Southgate si tratta di un deciso passo indietro dopo il roboante successo dell'esordio. Kane e compagni sono apparsi molto imballati, sulle gambe e anche privi di idee, ingabbiati dall'ottima organizzazione tattica della squadra di Berhalter e incapaci di mettere in mostra quel gioco che aveva esaltato tutti contro l'Iran. Gli ottavi sono comunque praticamente cosa fatta: nel derby britannico di martedì sera il pareggio è sufficiente, ma basterebbe anche una sconfitta con meno di 4 gol di scarto. Per gli Usa, invece, una prova convincente e di grande personalità, anche se l'assenza dell'acuto decisivo li costringerà a giocarsi il tutto per tutto proprio contro la squadra di Queiroz, martedì prossimo.

Il match parte su ritmi molto blandi, con l'Inghilterra che tiene palla e gli Usa che si limitano a un pressing poco convinto. Il primo sussulto arriva al 10', quando gli inglesi trovano un varco sulla destra e Saka premia l'inserimento di Kane, che viene però murato in corner da uno straordinario intervento in spaccata di Zimmerman. Il possesso dei ragazzi di Southgate è estremamente sterile, quelli di Berhalter tengono bene il campo e col passare dei minuti prendono anche fiducia, alzando progressivamente il loro baricentro. Al 26' l'occasione di sbloccarla capita sul destro di McKennie, che raccoglie un cross dalla destra, ma spara alle stelle dal cuore dell'area di rigore, lasciato completamente solo. Il centrocampista della Juve è particolarmente ispirato e poco dopo la mezzora, con una splendida veronica, dà il La all'azione che si conclude con la traversa centrata in pieno da Pulisic. Dopo 45' davvero sottotono l'Inghilterra ha un lampo improvviso con Mount nell'unico minuto di recupero, ma Turner è bravo a distendersi e il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa la musica è sempre la stessa: l'Inghilterra è lenta e compassata, Sterling e Saka non si accendono praticamente mai e gli Usa continuano a fare la partita, collezionando calci d'angolo, pur senza mai impensierire davvero Pickford. A 20' dalla fine Southgate si gioca le carte Grealish e Henderson e la squadra sembra uscire un po' dal proprio guscio, approfittando anche dell'evidente calo fisico degli americani. Per vedere un'occasione degna di nota, tuttavia, occorre attendere il 93', quando sulla punizione di Shaw sbuca la testa di Kane, che da ottima posizione colpisce a lato. Il match si chiude subito dopo, tra i fischi di spettatori tutt'altro che soddisfatti dallo spettacolo, particolarmente desolante nel secondo tempo.

LE STATISTICHE

- L’Inghilterra non ha mai sconfitto gli Stati Uniti nei tre precedenti in Coppa del Mondo, tutti avvenuti nella fase a gironi (2N, 1P). Negli altri nove scontri diretti esterni alla competizione, invece, il bilancio è di otto successi inglesi e uno per gli USA.

- Quello di stasera è il 12o 0-0 ottenuto dall’Inghilterra in Coppa del Mondo, almeno tre in più di qualunque altra squadra nella storia della competizione.

- Gli Stati Uniti hanno per la prima volta pareggiato 0-0 in un match di Coppa del Mondo.

- Per la prima volta dal 1950 gli Stati Uniti hanno mantenuto la porta inviolata in una partita di un Mondiale contro una squadra europea (anche in quel caso l’avversaria era stata l’Inghilterra).

- Gli Stati Uniti hanno interrotto una striscia di sei partite di Coppa del Mondo consecutive con almeno un gol subito: l’ultimo clean sheet degli USA nella competizione risaliva all’edizione 2010 (Stati Uniti-Algeria 1-0).

- Dall'edizione 1994 nessuna squadra ha colpito più legni degli Stati Uniti durante la fase a gironi di un Mondiale (13, come la Germania).

Con un tempo di gioco totale di 95:55, Inghilterra-Stati Uniti è stata la gara sin qui più breve di questa edizione della Coppa del Mondo. L’Inghilterra, in particolare, ha giocato in totale 21 minuti e nove secondi in meno rispetto alla prima partita contro l’Iran, la più lunga di questo Mondiale al momento.

- Dei 15 legni sin qui colpiti nel corso di questi Mondiali sei provengono dal gruppo B (tre per l'Iran, due per gli Stati Uniti, uno per l'Inghilterra).

John Stones ha effettuato 89 passaggi nel corso del match, più di qualunque altro giocatore sceso in campo. Il difensore inglese ne ha completati 86, con una percentuale del 97%.

IL TABELLINO

Inghilterra-Stati Uniti 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford 6; Trippier 6, Stones 6,5, Maguire 6, Shaw 6; Bellingham 5 (23' st Henderson 6), Rice 5; Sterling 5 (23' st Grealish 6), Mount 5,5, Saka 5,5 (33' st Rashford 6); Kane 5.

Ct: Southgate 5

Stati Uniti (4-3-3): Turner 6,5; Dest 6,5 (33' st Moore 5,5), Zimmerman 6,5, Ream 6,5, Robinson 6; Musah 6,5, Adams 7, McKennie 6 (32' st Aaronson 6); Weah 5 (38' st Sargent sv), Wright 5,5 (38' st Reyna sv), Pulisic 6,5.

Ct: Berhalter 6

Arbitro: Valenzuela

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: