Mondiali 2022, Giappone-Spagna 2-1: impresa nipponica, entrambe agli ottavi

Giappone e Spagna a braccetto agli ottavi



































Altra impresa del Giappone, che rimonta 2-1 la Spagna e si qualifica come prima del girone E agli ottavi dei Mondiali 2022 dove trova la Croazia. Primo tempo a senso unico, con le Furie Rosse che sbloccano il match all'11' con un colpo di testa di Morata e poi gestiscono il risultato. Moriyasu inserisce nell'intervallo Doan e Mitoma e ribalta la gara in 3': il primo sorprende Unai Simon al 48', il secondo serve l'assist per la zampata di Tanaka (51'). Rete in un primo momento annullata perché il pallone del cross sembrava aver oltrepassato la linea di fondo, ma poi l'arbitro convalida con il Var. Per le Furie Rosse agli ottavi c'è il Marocco.